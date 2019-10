Bakıda baş verən dəhşətli qəza kameraya düşüb.

Publika.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, qırımızı işıqda yolayrıcına daxil olan “VAZ” markalı avtomobil sürətlə “Mercedes” markalı maına çırpılır. Zərbənin gücündən “Mercedes” onunla parelel hərəkət edən avtomobilə dəyir. Nəticədə dəhşətli bir mənzərə ortaya çıxır. Qırımızı işıqda keçən maşının sürücüsü isə avtomobildən çıxmaqda çətinlik çəkir. Görüntüləri təqdim edirik:

