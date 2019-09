6 qadın və 1 kişi insanların gözü qarşısında şallaqlandı - FOTOLAR

İndoneziyada daha 7 nəfər kütlənin gözü qarşısında şallaqlanıb.

Metbua.az xəbər verir ki, hadisə İndoneziyanın Aceh vilayətinin Bande Aceh şəhərindəki məscidin qarşısında baş verib.

Onlar evlənmədən bir-biri ilə cinsi əlaqədə olduqlarına görə şallaqlanıblar. Şallaqlananlardan 6-sı qadın, 1-i isə kişi olub. Onların hər birinə 20 şallaq vurulub.

Onlarla insan mərkəzi meydana yığışaraq cütlüyün cəzalandırıldığı anları mobil telefonla kameraya çəkiblər.

Qeyd edək ki, İndoneziyanın bu şəhərində 2005-ci ildən yüzlərlə insan şallaqlanıb. Burada ailə qurmadan qucaqlaşan, səmimi anlar yaşayan və cinsi əlaqədə olan cütlüklər sərt şəkildə cəzalandırılırlar.(milli.az)

