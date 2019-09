Aktrisa və aparıcı Mələk Heydərovanın bikinidə fotoları yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Mələk Heydərova şəxsi sosial şəbəkə hesabında çimərlik geyimində fotosunu paylaşıb.

Aktrisanın yeni fotosu izləyicilərinin müzakirəsinə səbəb olub.



Sözügedən fotosunu sizə təqdim edirik:

