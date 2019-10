Sumqayıtda günorta vaxtı maşından iti tüfənglə VURDU - Kimliyi bilindi - VİDEO

Sumqayıtda günorta çağı maşını saxlayaraq yol kənarındakı iti tüfənglə vuran şəxs təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, həmin şəxsi yerli məşhurlardan bəziləri sərt şəkildə qınayıblar.

Aparıcı-prodüser Tarix Əliyev (Tolik) efirdə iti güllələyən şəxsin içərisində olduğu 90 SJ 029 qeyddiyyat nömrə nişanılı avtomobilin Abışov Mehman Abış oğluna aid olduğunu bildirib:

"Günorta çağı silahla it vurmaq... O it ölmədi özü də. O it quduz ola bilərdi, oradan keçənlərə hücum edə bilərdi. Bu bir fəsad doğura bilərdi".

Bu da həmin kadrlar:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

