Federal Milli Şuraya seçkilərlə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Azərbaycandakı səfirliyində seçki məntəqəsi açılacaq.

BƏƏ səfirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, diplomatik missiyadakı məntəqə Bakı şəhəri, Nəsib bəy Yusifbəyli küçəsi, 144/108a ünvanı üzrə sentyabrın 22-23-də açıq olacaq.

BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Əhməd Əlqubaisi bu seçkilərin 2006-cı ildən bəri sayca üçüncü olduğunu və onun əmirliyin siyasi inkişafında yeni mərhələ olacağını qeyd edib.



