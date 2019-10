Rusiya və NATO təyyarələri havaya qalxdı - AVROPADA GƏRGİNLİK

Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin Tu-160 tipli kəşfiyyat təyyarələri Baltik dənizi üzərində uçuşlar həyata keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, Belçika, Danimarka və Polşanın F-16 qırıcıları rus təyyarələrini 7 saat ərzində müşayiət və müşahidə edib.

Daha sonra Finlandiyanın F-18 tipli təyyarələri də Rusiya təyyarələrini izləmək üçün havaya qalxıb. Ardınca İsveçin JAS-39 Gripen təyyarəsi axına qoşulub.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, NATO təyyarələri ilə rus qırıcıları arasında hər hansı insident baş verməyib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.