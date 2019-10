15 yaşlı qızın dayaz hovuzda boğulma anı - VİDEO (+18)

15 yaşlı qızın hovuzda boğulduğu anlar istirahət mərkəzinin təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, hadisə Dominikan Respublikasının paytaxtı Santo-Dominqoda baş verib.

Santo-Dominqonun Panjota rayonunda yerləşən istirahət mərkəzinə dincəlmək üçün gedən 15 yaşlı Nairobi Montes hovuzda boğulub. Nairobinin boğulmasına səbəb onunla birlikdə gələn 16 yaşlı sevgilisinin onu sudan çıxmağa qoymaması olub.

Belə ki, Nairobi ilə zarafatlaşmaq üçün onu dəfələrlə suya atıb, dəqiqələrlə suda saxlayan oğlan özü də istəmədən qızı boğub. Qızın ölümündən sonra oğlan saxlanılıb.

Məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Emin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.