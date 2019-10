Çin Azərbaycanda şin zavodu tikəcək

Bakı. Mətanət Nəsibova - Trend:

2020-ci ilin əvvəlindən Azərbaycanda şin zavodunun tikintisi planlaşdırılır.

Trend-in məlumatına görə, bunu İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev deyib.

Nazir bildirib ki, zavodun tikintisini Çinin CNEEC şirkəti həyata keçirəcək:

“Yeni zavodun Sumqayıt kimya-sənaye parkının ərazisində tikilməsi planlaşdırılır. Hazırda layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması həyata keçirilir. Sənəd ilin sonunadək hazır olacaq”.

Qeyd edək ki, CNEEC tikinti və mühəndislik sahələrində dünyanın ən iri şirkətlərindən hesab olunur.

