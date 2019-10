Elza Seyidcahan bu şəxslə sevgilidir? - ÖZÜ AÇIQLADI

Muz TV-də yayımlanan "100-dən 1-i" layihəsinin növbəti qonağı əməkdar artist Elza Seyidcahan olub. Verilişdə o, şəxsi həyatının bilinməyən məqamlarından da söhbət açıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Seyidcahan son zamanlar Hacı Quliyevlə haqqında çıxan söz- söhbətlərə də aydınlıq gətirib.

"Hacı Quliyev çox yaxşı insandır. Onun gözəl ailəsi və övladları var. Ərsiz qadının arxasıyca deyilən şərlərin ağır cəzası var. Mənim özüm boyda oğlum var. Gözəl qadınlara hər zaman söz qoşurlar. Mənə maraqlı deyil insanlar mənim haqqımda nə düşünürlər. Biz heç zaman sevgili olmamışıq".

Aparıcının "Bəs, Elza xanım sevirmi?" sualına "Məndə olan sevgi heç kimdə yoxdur" deyə, fikir bildirib.

