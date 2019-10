Xələf Xələfov Rusiya XİN-nin “Beynəlxalq əməkdaşlığa töhfəyə görə” nişanına layiq görülüb

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov 60 illik yubileyi münasibətilə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin “Beynəlxalq əməkdaşlığa töhfəyə görə” nişanına layiq görülüb.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, mükafatı təqdim etmək məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyinə gələn RF-nin ölkəmizdəki səfiri Mixail Boçarnikov Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun məktubunu oxuyaraq, nazir müavini Xələf Xələfovun çoxşaxəli Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə önəmli töhfə verdiyini qeyd edib.

