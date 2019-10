“S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi dekabr ayında istifadəyə veriləcək”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Müdafiə sənayesi naziri İsmayıl Dəmir deyib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Türkiyədən aldığı S-400 müdafiə sistemlərinin tədarükü sentyabrın 16-da başa çatıb.

Zümrüd

