Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Azərbaycan I Divizionu
15:30 Qarabağ-2 - Səbail-2 - Peşəkar Futbol Liqası (YouTube)
Almaniya Bundesliqası
22:30 Şalke - Maynts - Match! Football 3, S Sport 2
Fransa I Liqası
22:45 Strasburq - Nant - Match! Football 2, beIN Sports MAX 2
İtaliya A Seriyası
22:45 Kalyari - Cenoa - Match! Football 1, beIN Sports MAX 1
İngiltərə Premyer Liqası
23:00 Sauthempton - Bornmut - İdman TV, S Sport
İspaniya La Liqası
23:00 Osasuna - Real Betis - Match! TV
Rusiya Premyer Liqası
18:30 Ufa - Spartak Moskva - Match! Premier
Türkiyə Super Liqası
21:30 Göztəpə - Konyaspor - beIN Sports 1
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