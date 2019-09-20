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Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
13:27 20 Sentyabr 2019
74 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Azərbaycan I Divizionu

15:30 Qarabağ-2 - Səbail-2 - Peşəkar Futbol Liqası (YouTube)

Almaniya Bundesliqası

22:30 Şalke - Maynts - Match! Football 3, S Sport 2

Fransa I Liqası

22:45 Strasburq - Nant - Match! Football 2, beIN Sports MAX 2

İtaliya A Seriyası

22:45 Kalyari - Cenoa - Match! Football 1, beIN Sports MAX 1

İngiltərə Premyer Liqası

23:00 Sauthempton - Bornmut - İdman TV, S Sport

İspaniya La Liqası

23:00 Osasuna - Real Betis - Match! TV

Rusiya Premyer Liqası

18:30 Ufa - Spartak Moskva - Match! Premier

Türkiyə Super Liqası

21:30 Göztəpə - Konyaspor - beIN Sports 1

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/787670.html
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0552252950 (Whatsapp)
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