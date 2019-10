Neft ehtiyatı ən çox olan ölkələr - SİYAHI

Rusiyanın neft ehtiyatları 1 trilyon dollar və ya 74,5 trilyon rubla bərabərdir.

bu barədə ölkənin Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qurum Rusiyanın təbii sərvətlərinin bütün ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini aparıb. Onların ümumi dəyəri 2018-ci ilin sonuna olan vəziyyətə görə 93,4 trilyon rubla çatıb ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 69,2 faiz artım deməkdir. Faydalı qazıntı ehtiyatlarının böyük hissəsini neft təşkil edir.

Qeyd edək ki, neftlə ən zəngin ölkələrin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda Azərbaycanla qonşu ölkələrdən bir neçəsinin adına rast gəlmək mümkündür.

Reytinqə daxil olan ölkələrin göstəricisi belədir:

Venesuela - 300,9 mlrd. barrel

Səudiyyə Ərəbistanı - 266,5 mlrd. barrel

Kanada - 169,7 mlrd. barrel

İran - 158,4 mlrd. barrel

İraq - 142,5 mlrd. barrel

Küveyt - 101,5 mlrd. barrel

BƏƏ - 97,8 mlrd. barrel

Rusiya - 80 mlrd. barrel

Liviya - 48,4 mlrd. barrel

Nigeriya - 37,1 mlrd. barrel

Qazaxıstan - 30 mlrd. barrel

Qətər - 25,2 mlrd barrel

Braziliya - 12,7 mlrd barrel.

Xatırladaq ki, ötən ilin sonuna Azərbaycanın təsdiq edilmiş xam neft ehtiyatları 7 milyard barrel təşkil edib.

Bu barədə Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) illik statistik hesabatında deyilir.



