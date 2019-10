Gürcüstanın Baş Prokurorluğu prezident Salome Zurabişvilinin əvflə bağlı qərarları üzrə istintaqa başlayıb.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, istintaq əfvetmə prosesində dövlət başçısının hakimiyyətdən mümkün sui-istifadə etməsi üzrə aparılır.



