Müğənni Aynur Dadaşovanın yeni paylaşımı lağ obyektinə çevrilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, yeni videosunu "İnstagram" səhifəsində paylaşıb. Helikokopterdən düşərkən çəkilən görüntü izləyicilər tərəfindən lağa qoyulub.

"Elə bildim ki, Türkan Şoraydı", "Özün elə aparır ki, elə bil Cenifer Lopezdi", "Şahzadə gəlir" kimi fikirlər bildiriblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.