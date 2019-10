Nazir: Azərbaycan və Çin traktor və digər kənd təsərrüfatı texnikası istehsalı üzrə birgə müəssisələr yaradacaq

Bakı. Mətanət Nəsibova - Trend:

Azərbaycan və Çin yaxın perspektivdə birgə müəssisələrin yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirir.

Trend-in məlumatına görə, bunu İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev deyib.

Nazir qeyd edib ki, söhbət traktor, müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı zavodlarından gedir:

“Bu irimiqyaslı layihələrin icrası üçün 100 milyon dollar məbləğində investisiyalar qoyulacaq ki, bu da bir neçə min yeni iş yerinin açılmasına kömək edəcək”.

Ş.Mustafayev əlavə edib ki, Azərbaycan sənaye, aqrar sektor sahələrində, eləcə də infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasına investisiyaları artırmağı planlaşdırır.

