"Sevilya"lılar paltardəyişmə otağında şou göstərdilər - VİDEO

"Sevilya" futbolçularının Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda Bakıda "Qarabağ" üzərində qələbə qazandıqları oyundan sonra maraqlı görüntüləri yayılıb.

Milli.Az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, La Liqa təmsilçisinin üzvləri son vaxtlar məşhurlaşan trendə qoşulublar. Onlar matçın keçirildiyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun paltardəyişmə otağında topu başla bir-birilərinə ötürərək, sonda qutunun içinə salıblar.

Videodan göründüyü kimi bu zaman futbolçular ümumilikdə 60 ötürmədən istifadə ediblər və topa son zərbəni Serxio Regilon vurub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.