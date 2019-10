Toyda çəkilən FOTO aləmi bir-birinə qatdı - Gəlinin arxası böyük düşüb...

Toyda çəkilən foto maraq doğurub.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, Yamaykada toy mərasimi zamanı çəkilən foto sosial şəbəkələrdə ən çox paylaşılan şəkillərdən olub. Buna səbəb isə fotoda gəlinin arxasının böyük düşməsidir.

Foto çəkilən zaman gəlinin yaxınlığında dayanan başqa qadın əyilərək yerdən nəsə götürüb. Belə ki, qadın foto çəkilən rakursdan iri ombalı düşüb, əslində isə onun bədəninin göbəkdən aşağı hissəsi fotoda əks olunmayıb.

Milli.Az optik illuziyalı fotonu təqdim edir:

