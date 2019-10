"Qəbələ" Futbol Akademiyasının rəsmiləri Roy Makay və Robin van Persi ilə görüşüblər

"Qəbələ" Futbol Akademiyasının nümayəndələri Hollandiyanın “Feyenoord” Futbol Klubunun bazasında olublar.

"Report"un məlumatına görə, 6 günlük səfərdə akademiyanın baş məşqçisi Halim Fıçıcı, baş meneceri Nail Kərimov və digər şəxslər iştirak ediblər.

Səfər zamanı Hollandiya klubunun əsas komandasının bazasına baş çəkilib, məşq və "Den Haaq"a qarşı çempionat oyunu izlənilib. Həmçinin akademiya komandalarının məşqi, oyunları, məşqçiləri, seleksiya qrupu, performans məşqçiləri, oyun və məşq fəlsəfəsi ilə tanışlıq olub.

Klub rəsmiləri Vim Yansen, Pyer van Hoydonk, Roy Makay, Yap Stam, Dirk Kuyt, Robin van Persi kimi sabiq futbolçularla da görüşüblər.











