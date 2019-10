“Qarabağ”a görə ağladı - Günün şəkli

Avropa Liqasının qrup mərhələsinin "Qarabağ" - "Sevilya" matçında Ağdam klubunun uduzması (0:3) bu komandanın azarkeşlərini məyus edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, məğlubiyyətin dünyanın ən güclü liqalarından olan İspaniya çempionatının liderindən alınmasına baxmayaraq, "Qarabağ"ın bəzi azarkeşləri hətta göz yaşını belə saxlaya bilməyiblər.

Onların arasında gənc xanım azarkeşin matç bitən kimi ağlaması, digərinin isə bu zaman onu qucaqlayıb təskinlik verməsi xüsusən diqqət çəkib.

