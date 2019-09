Bu da Lalə Məmmədovanın eks həyat yoldaşının birinci ailəsi - FOTOLAR

Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın keçmiş həyat yoldaşı İlham Qafarovun sosial şəbəkədə birinci ailəsinin fotosu yayılıb.



Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, İlham Qafarovun keçmiş həyat yoldaşı Kəmalə Şabanova sosial şəbəkədə özünün və qızının fotolarını paylaşıb.



Şəbəkə istifadəçiləri İlham Qafarovun dünya ulduzuna bənzəyən qızını tərif yağışına tutublar.





Kəmalə Şabanova bir müddət əvvəl iki övladını təkbaşına böyütdüyünü deyib. O, həyat yoldaşını aliment vermədiyinə görə məhkəməyə verən Lalə Məmmədovanı dəstəkləyib.



Xatırladaq ki, Lalə Məmmədova ilə İlham Qafarovun iki qızı var. İlham üçüncü dəfə evlidir.

