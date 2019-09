Bu uşaq "Qarabağ" - "Sevilya" matçından əvvəl etdiyi hərəkəti ilə gündəm oldu - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" İspaniya "Sevilya"sını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.

Avropa Liqasının himni oxunarkən ispan futbolçuların qarşısında dayanan azyaşlılardan biri - Fərid Şahgəldiyev barmağı ilə 3 göstərib. Balacanın bu hərəkəti matçın hesabı ilə uzlaşıb. Bu da sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.

(azxeber.com)



