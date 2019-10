52 yaşlı Xalq artisti Məleykə Əsədova mavi rəngli linzaları ilə gündəm yaradıb.

Publika.az xəbər verir ki, sarışın aktrisa parlaq çəhrayı kostyumu və dodaq boyası sayəsində barbi gəlinciyi obrazı yaradıb. O, obrazın effektli olması üçün mavi linzalardan istifadə edib.

Xalq artistinin bu stili sosial şəbəkələrdə böyük diqqət toplayıb.

