"Barselona"nın futbolçusu Lionel Messi öz şəxsi geyim brendini yaradıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bacısı Mariya Sol və məşhur dzayner Tommi Hilfiqerin bacısı Cinni Hilfiqerlə birlikdə layihənin marka meneceri olub.

Artıq "Messi" adlı geyim markasının ilk kolleksiyası satışa çıxarılıb.

Milli.Az

