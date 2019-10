Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisinin rəqibləri bəlli olub

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilən dünya çempionatında Azərbaycanın sonuncu sərbəst güləşçilərinin ilk rəqibləri bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, 86 kq-da yarışan aparan Aleksandr Qostiyev özbəkistanlı Javrayıl Şaiyevlə üz-üzə gələcək. 97 kq-da Şərif Şərifov Cənubu Koreya təmsilçisi Seo Minvonla güləşəcək. Hər ikisi təsnifat mərhələsindən mübarizəyə start verəcək.

Əhmədnəbi Qvarzatilov (61 kq) 1/8 finalda kubalı Bonne Rodriqeslə, Cəbrayıl Həsənov isə eyni mərhələdə Piotr Sokalski (Polşa) - Dmitri Tkaçenko (Ukrayna) cütünün qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, dünya çempionatına sentyabrın 22-də yekun vurulacaq.



