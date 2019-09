Gənc fenomen yataq fotoları ilə pul qazanır - Fotolar

Amerikanın Los Angeles şəhərində yaşayan 35 yaşlı "instagram" fenomeni Aleks Shannon moda sahəsindəki 10 illik kariyerasını buraxaraq xəyallarını gerçəkləşdirməyə qərar verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, təxminən iki il əvvəl "yuxunu qovala" mənasını verən "Followthenap" adlı "İnstagram" hesabı açan Shannon profilində lyuks otel otaqlarında çəkdiyi fotoları paylaşıb.

Qısa müddətdə çox sayda izləyici toplayan adam böyük otellərdən təklif almağa başlayıb. Gənc fenomen yataqlarında foto çəkdirdiyi otellərdən külli miqdarda gəlir əldə edir.

