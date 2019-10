"Çelsi" futbolçusu Kallum Hadson-Odoi ilə yeni müqavilə imzalayıb.

Milli.Az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddəti 2024-cü ilin iyununa qədər uzadılıb.

Qeyd edək ki, Hadson-Odoi zədə səbəbindən bu mövsüm heç bir matçda oynamayıb.

Milli.Az

