Telefonla ayaqyoluna girmək babasil yaradır

İngilis həkimlər ayaqyoluna telefonla girənlərə xəbərdarlıq edib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, araşdırmalara görə, uzun müddət ayaqyolunda oturmaq babasil yarada bilər.

Məlumatda bildirirlir ki, telefonla ayaqyoluna girən zaman insan tualetdə normadan artıq vaxt keçirdiyinə görə müxtəlif xəstəliklər, o cümlədən hemoroid yarana bilər. Bu bağırsaqlarda şişliklərin yaranması ilə əlaqədardır.

Qeyd edək ki, İngiltərədə aparılan araşdırmalara görə insanların 57 faizi ayaqyoluna mobil telefonla girir.

İsmayıl

Milli.Az

