Azərbaycanda "İrəvan" adlı futbol klubu yaradılıb. Yeni klub Region Liqasında mübarizə aparacaq.

Milli.Az xəbər verir ki, "İrəvan" Qərbi Azərbaycanın tarixi paytaxtını təmsil edir və əslən bu bölgədən olan bir qrup iş adamı klubu yaradıb. "İrəvan" ev oyunlarını Abşeron Olimpiya Kompleksində keçirməyi planlaşdırır.

Bu klubun yaranması xəbəri Ermənistan mətbuatını bir-birinə vurub. Sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər etirazlara başlayıblar.

Elçin

Milli.Az

