Xalq artisti Aygün Kazımova arxiv görüntüsünü yayımlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi illər əvvəl "İtkin gəlin" adlı mahnısını səsləndirərkən lentə alınan videonu 918 minlik İnstaqram-ında yerləşdirib.

Kazımova paylaşımına "Bu dünya həm acı, həm də şirindir" şərhini yazıb. 99 mindən çox bəyəni toplayan videoya şou-biznes nümayəndələri də şərh yazıblar.

Milli.Az

