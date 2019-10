Xalq artisti Aygün Kazımova keçmişi yada salıb.

Publika.az xəbər verir ki, artisti təxminən 15-20 il əvvəl konsert proqramlarının birində oxuduğu "İtkin gəlin" adlı mahnısının görüntülərini paylaşıb. Xatirələrini izləyiciləri ilə paylaşan müğənninin arxiv görüntüləri izləyicilərinin marağına səbəb olub.

Kazımova paylaşımına "Bu dünya həm acı, həm də şirindir" sözlərini qeyd edib.

