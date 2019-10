Gürcüstanda “Mavi balina” oynayan yeniyetmə intihar edib

Gürcüstanın Tercola rayonunun Çoqnari kəndində 14 yaşlı yeniyetmə intihar edib.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, yeniyetməni baba və nəvəsi evin həyətində asılı vəziyyətdə tapıblar.

Oğlanın təhsil aldğı məktəbin direktoru Amiran Eliava bildirib ki, yeniyetmə nümunəvi şagird olub.

Yeniyetmənin qohumları intiharı “Mavi balina” internet oyunu ilə əlaqələndirirlər. Uşaq ailənin tək övladı olub.

Faktla bağlı Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyində sui-qəsd həddinə çatdırma maddəsi üzrə cinayət işi açılıb. İstintaq bütün mümkün ehtimallar üzrə aparılır.



