Pul yığa bilməyənlər üçün maraqlı təklif - Dama-dama yığılan pullar (FOTO)

Expressbank-ın “Damla əmanəti” pul yığmağı bacarmayanlar üçün unikal məhsuludur. Bankın təqdim etdiyi “Damla” əmanət növü müştərilərə xərcləyərək pul yığmaq fürsətini verir. Şərtləri ilə yarandığı ilk gündən diqqət çəkən “Damla” əmanətinə qoşulmaq və üstünlüklərindən faydalanmaq isə çox rahatdır.

Belə ki, müştəri Expressbank-a müraciət edərək hesab açdırır. Hesabın işlək olması üçün isə minimum 1 (bir) AZN və bir debit kart kifayətdir. Daha sonra isə müştəri ona təklif edilən 1 Damla və 5 Damla əmanət növlərindən birini seçir. Qoşulmaq prosesi bununla yekunlaşır. Artıq müştəri hər zamankı alış-verişlərini reallaşdıra bilər.

Əgər müştəri 1 Damla əmanət növünə qoşulubsa xərclədiyi məbləğ, misal üçün 8.50 AZN olduğu halda 1 AZN dəyərində yuvarlaqlaşdırılır və 9.00 AZN çıxılır. 5 Damla əmanət növünə görə isə 5 AZN dəyərində yuvarlaqlaşdırılır və 10.00 AZN çıxılır. Arada yaranan 0.50 AZN və ya 1.50 AZN fərq əmanət hesabına köçürülür. Həmçinin müştərinin hesabına yığılan məbləğə müddətin sonunda əmanət növünə uyğun olaraq 10 və ya 12% gəlir də əlavə edilir.

Bank bununla da kifayətlənmir. Müştərilərə hər alış verişdə qazandıqları 30% dək cashbacklər də nağd pul olaraq əmanət hesabına köçürdür. Beləliklə müştəri hər xərcində pul qazanmış olur.

Damla əmanəti barəsində daha ətraflı növbəti linkdən öyrənmək mümkündür. (link https://www.expressbank.az/deposits/damla )

Pərakəndə və biznes bankçılıq sahəsində geniş çeşiddə bank məhsulu və xidmətlər təklif edən "Expressbank"ın ölkə ərazisində 15 filialı mövcuddur. Bank xidmətləri barədə ətraflı məlumatı 132 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, www.expressbank.az saytına və ya bankın sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.

