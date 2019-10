Azərbaycanda toyda qəribə hadisə baş verib.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, toyun keçirildiyi çadırın yaxınlığında gənc qızı qaçırıblar.

Yayılan görüntülərdə bir neçə oğlan qızın qışqırıqlarına məhəl qoymadan zorla "VAZ 2107" markalı avtomobilə mindirərək ərazidən uzaqlaşırlar.

Milli.Az

