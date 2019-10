Bakıda soyğunçu yeniyetmə ələ keçdi

Bakıda soyğunçuluqla məşğul olan yeniyetmə tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 18-də Binəqədi RPİ 43-cü PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Binəqədi qəsəbəsi ərazisində qəsəbə sakini E.Əliyevə məxsus “VAZ-2106” markalı avtomobildən soyğunçuluq yolu ilə maqnitofon aparmaqda şübhəli bilinən Salyan rayon sakini olan bir yeniyetmə saxlanılıb.

Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun daha 3 avtomobildən maqnitofon oğurlaması da müəyyən edilib.

Binəqədi RPİ tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.