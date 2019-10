Bakı. Ləman Zeynalova - Trend:

Okyabrın ortalarında Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Bakıya səfər edəcək.

Bunu Trend-ə Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Viktor Sederkenyi deyib.

Səfir bildirib ki, V.Orban oktyabrın 15-də Bakıda Türk Şurasının sammitində iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, Türk Şurasının yaradılması barədə qərar 2009-cu il oktyabrın 3-də Naxçıvanda qəbul edilib.

Macarıstan ötən il bu qurumun müşahidəçisinə çevrilib.

