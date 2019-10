Bu ölkədə qadınlar küçədə sinəsi açıq gəzə biləcəklər - FOTO

Qadınların küçədə çılpaq halda gəzməsi ABŞ-ın 6 ştatında müvəqqəti olaraq leqallaşdırılıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Florida ştatının büsqaltersiz qadınlarla bağlı aparılan "mübarizə"ni külli miqdarda pul sərf olunduğuna görə dayandırması başqa ştatlara da öz təsirini göstərib.

ABŞ mediası bunu #freethenipple mübarizəsinin qələbəsi kimi qələmə verib.

Belə ki, artıq ABŞ-ın Yuta, Kolorado, Oklahoma, Vayominq, Kanzas və Nyu Meksiko ştatlarında yaşayan qadınlar küçədə sinəsi açıq halda gəzsələr cəzalandırılmayacaqlar.

Bu qərar birmənalı qarşılanmayıb. Valideynlər qərardan narazı olduqlarını bildirərək: "Bu qadınların azyaşlı uşaqlarımızın gözü qarşısında çılpaq gəzməsi deməkdir" söyləyiblər.

İsmayıl

Milli.Az

