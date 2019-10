Rusiyada axtarışda olan şəxs Azərbaycanda saxlanılıb.

“Report”un xəbərinə görə, 1988-ci il təvəllüdlü Vaqif Mustafayev Bakı şəhərində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən tutulub.

V.Mustafayev Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 111-ci maddəsi (qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) ilə axtarışda olub.



