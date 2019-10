"Mənim ailəmin başçısı artıq yoxdur" - Şəhid polkovnikin xanımı Prezidentə müraciət etdi

Gəncə hadisələri zamanı iğtişaşçılar tərəfindən meydanda xidməti fəaliyyətini yerinə yetirən polkovnik İlqar Balakişiyevin də ailəsi prezidentə müraciət edib.

Publika.az xəbər verir ki, İ.Balakişiyevin həyat yoldaşı Nazilə Balakişiyeva bu gün ölkə prezidentinə məktub ünvanlayan polisi zabiti Səməd Abbasovun ailəsinin müaciətlərinə qoşularaq bu cinayətdə əli olanlara layiqli cəza verilməsini istəyib:

“Yüksəkrütbəli zabitlərin öldürülməsini təşkil edən insanlar tərəfindən biz çox aşağı qiymətləndirilirik. Bu hadisələri törədən insanlar elə bilirlər ki, o polislər adi insanlardır. Biz susuruq deyə bu hadisənin dərin mənasını heç kim dərk etmir. Ona görə biz müraciət etmək istəyirik ki, kimlər ki, günahkarların azad olunmasını tələb edirlər, onlar necə lazımdı cəzalandırılsın. Bizim haqqımız var bilək ki, bu qətli törədənlər lazımı cəzalarını alıblar. Əllərində silah olmadığı halda, durduqları yerdə yüksəkrütbəli zabitlərin məhv edilməsi nə deməkdir? Bu adamları yetişdirməkdən ötrü dövlət və ailələri nə qədər əziyyət çəkiblər. Onlar başa düşmürlər ki, belə şəxsiyyətləri itirmək nə deməkdir. Biz onlardan fərqli olaraq ziyalı adamlarıq və buna görə də onların etdiklərini etmirik. Amma indi istəyirik ki, bizim də səsimizi eşitsinlər.

Bu işlə bağlı həbs edilənlərin yaxınlarına demək istəyirəm ki, heç olmasa abırlarına qısılıb ortalığa çıxmasınlar. Günahsız insanları öldürdüklərinə görə utanmırlar. Onların övladları, həyat yoldaşları tutulsa da, sağdı. Amma mənim ailəmin başçısı artıq yoxdur. Mənim də övladım var, amma onlar küçəyə çıxıb kimisə öldürəsi deyil. Çünki mən onlara yaxşı tərbiyə vermişəm. Ancaq elə bir övladları tərbiyə edən anadan nə gözləmək olar ki? Səviyyəsiz, təhsilsiz, məntiqsiz. Onlar şüursuzluqlarından bu hərəkəti edirlər. Onlar hansı səviyyədə insan öldürdüklərini dərk etmirlər. Gəncədə neçə nəfər polkovnik var ki? Bir, iki ya da üç.

Cənab prezident İlham Əliyevdən həyat yoldaşım İlqar Balakişiyevi qətlə yetirənlərə layiqli cəza verilməsini xahiş edirəm”.

