Məhkumu hakim qarşısına qəfəsdə gətirdilər - Fotolar

Rusiyada baş verən bir cinayət işi təəccüblü görüntülərə səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 14 il əvvəl itkin düşən 8 yaşlı qız uşağı Anastasiya Aleksenkonun kəsilmiş başı tapılıb. Anastasiyanın izinə qəssablıq edən 80 yaşlı Sofia Zhukovanın evində rast gəlinib. Zhukova kiçik qızı qaçırıb, 3 həftə işgəncə etdikdən sonra öldürməkdə günahlandırılır.

Bundan başqa 4 cinayətin şübhəlisi olduğu və cəsədləri yediyi düşünülən Zhukhova hakim qarşısına qəfəsdə gətirilib.

https://metbuat.az/news/1257606/bu-qeribeliklere-sadece-taylandda-rast-gele-bilersiniz.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.