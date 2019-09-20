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Avropa Liqasında ilk həftənin rəmzi komandası - FOTO

Avropa Liqasında ilk həftənin rəmzi komandası - FOTO
15:47 20 Sentyabr 2019
76 İdman
Ölkə mətbuatı
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"Qarabağ"ın da mübarizə apardığı UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunun rəmzi komandası məlum olub.

Milli.Az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, səfərdə "Ayntraxt"ı (Frankfurt) 3:0 hesabıyla məğlub edən "Arsenal"ın 3 futbolçusu rəmzi komandada yer alıb:

Qapıçı: Emilio Martines ("Arsenal");

Müdafiəçilər: Anton Nedyalkov ("Ludoqorets"), Kalum Çembers ("Arsenal"), Aksel Tuanzebe ("Mançester Yunayted"), Borna Barişiç ("Reyncers");

Yarımmüdafiəçilər: Bukayo Saka ("Arsenal"), Bibras Natxo ("Partizan"), Nikolo Zaniolo ("Roma"), Kevin Bua ("Bazel");

Hücumçular: Kaludio Keşeru ("Ludoqorets"), Andray Şporar ("Slovan").

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/787716.html
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Avropa Liqasında ilk həftənin rəmzi komandası FOTO
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