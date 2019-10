Avropa Liqasında ilk həftənin rəmzi komandası - FOTO

"Qarabağ"ın da mübarizə apardığı UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunun rəmzi komandası məlum olub.

Milli.Az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, səfərdə "Ayntraxt"ı (Frankfurt) 3:0 hesabıyla məğlub edən "Arsenal"ın 3 futbolçusu rəmzi komandada yer alıb:

Qapıçı: Emilio Martines ("Arsenal");

Müdafiəçilər: Anton Nedyalkov ("Ludoqorets"), Kalum Çembers ("Arsenal"), Aksel Tuanzebe ("Mançester Yunayted"), Borna Barişiç ("Reyncers");

Yarımmüdafiəçilər: Bukayo Saka ("Arsenal"), Bibras Natxo ("Partizan"), Nikolo Zaniolo ("Roma"), Kevin Bua ("Bazel");

Hücumçular: Kaludio Keşeru ("Ludoqorets"), Andray Şporar ("Slovan").

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.