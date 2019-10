Ağcəbədi rayonunda 1 yaşlı uşaq dünyasını dəyişib.

Hadisə rayonun Kəhrizli kəndində baş verib.

Belə ki, 2018-ci il təvəllüdlü Kamil Cəfərov yaşadığı Kəhrizli kəndində naməlum səbəbdən dünyasını dəyişib.

Hadisə ilə bağlı Ağcəbədi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(Report)

