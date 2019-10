Erməni pornoulduz Kim Kardaşyanın anası xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Kimin mühafizəçilərinin Kris Cenneri döyməsi olub.

Hadisə bir neçə gün bundan əvvəl baş verib. 63 yaşlı Kris qızı çəkilişdə olarkən onun evinə gedib.

Lakin Kardaşyanın cangüdənləri K. Cenneri tanımayıb və yaranan gərginlik əlbəyaxa dava ilə bitib. Boynundan yaralanan Kris xəstəxanaya yerləşdirilib.



