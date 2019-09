Miyoplu insanlar eynəklərini çıxardığı zaman dünyanı necə görürlər sualına Cənubi Afrikalı sənətçi Filip Barlovdan 12 yağlı boyayla cavab gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki yaxındakı əşyaları dəqiq,ancaq uzaqdakıları bulanlıq görülən bir görmə qüsuru olan miyopu tablolara işləyən Barlov, bunu göstərmək üçün rəsmləri bulanlıqlaşdırıb.

Həmin şəkilləri təqdim edirik

