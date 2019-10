"Ərimi məmnun etmək üçün belə etmişdim" - 3 nəfərlə yatağa girən məşhur aktrisa peşmandır - FOTO

Məşhur aktrisa Demi Mur şəxsi həyatı ilə bağlı etirafları ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 56 yaşlı aktrisa keçmiş əri Aşton Kuçerlə bağlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib.

"Inside Out" adlı memuar yazan aktrisa keçmiş əri ilə "üç nəfərli seks" etdiyinə görə peşman olduğunu kitabında qeyd edib. Demi ərinin soradan ona xəyanət etməsinə səbəb kimi də bu cinsi münasibəti göstərdiyini deyib.

"Sadəcə, ərimi məmnun etmək üçün belə etmişdim. Ona nə qədər əyləncəli biri olduğumu göstərmək istəyirdim. Lakin o, mənə xəyanət etdi və özünümüdafiə edərək üç nəfərli seksimizi buna əsas gətirdi, - Demi kitabında qeyd edib.

Aktrisa kitabını sentyabr ayının 24-də təqdim etməyi planlaşdırır.

İsmayıl

Milli.Az

