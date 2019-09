Bakı Dövlət Universitetin jurnalistika fakültəsinin məzunu Ankarada dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cavid Abbasov Türkiyənin paytaxtı Ankarada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

