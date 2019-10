ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişində yenicə anasını itirən müğənni Zeynəb Həsəni qonaq olub.



Milli.Az bildirir ki, ifaçı anası ilə bağlı arxiv görüntüləri izlədikdən sonra ağlamağa başlayıb. Bu zaman verilişin aparıcısı Pərvanə Tahirqızı da göz yaşlarını saxlaya bilməyib və studiyanı tərk edib.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

