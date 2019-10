Uşaqlığımızın aktrisalarını illər belə dəyişdi - FOTO

"Qadın şərab kimidir. Yaşı artdıqca, gözəlləşir" - bu sözü yəqin ki, siz də tez-tez eşidirsiniz. Bəzi məşhur xanımlar da illər əvvəlki görünüşləri ilə indi daha gözəl, baxımlıdırlar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ingilis mediası məşhur serialların sevilən qəhrəmanlarının əvvəl və indiki halının görüntüsünü müqayisə edib. Onların hazırda karyeralarının ilk mərhələsində olduqlarından daha gözəl göründükləri isə danılmazdır.

Covanna Antonella

Tamaşaçılar onu "Klon" serialındakı hadi obrazı ilə tanıyır. Ekran işi başa çatdıqdan sonra, Covanna bir çox uğurlu layihədə yer aldı. O, Mayamidə keçirilən braziliya festivalında "Ən yaxşı aktrisa" mükafatını da alıb. Hazırda Antonella yenə də filmlərdə rol alır, hətta əvvəlkindən daha gözəl görünür.

Nataliya Oreyro

Aktrisanın bu il 42 yaşı tamam olub. O, "Vəhşi mələk" serialı ilə tanınıb. Həmin ekran işindən 20 il ötüb. Amma Nataliyanın heç bir obrazı oradakı kimi tanınmır.

Cennifer Eniston

"Dostlar" serialı 1990-cı ilin ən reytinqli ekran işi olub. Onun efirə çıxmasından illər keçib. Aktyorlar isə həmin vaxtdan çox dəyişiblər. Layihə isə Cennifer üçün ilk təcrübələr sırasında yer alır. Reyçel Qrin obrazı aktrisaya böyük şöhrət gətirib.

Kortni Koks

"Dostlar" serialında Cenniferin tərəf müqabili olan Kortni 55 yaşında da görünüşü ilə görənləri heyran edir. O, hər dəfə görənləri ideal bədən quruluşu ilə təəccübləndirir.

Suzana Vieyra

Suzanannı tamaşaçılar "Tropikankanın sirri" serialından tanıyırlar. 1990-cı ildə aktrisa o qədər məşhur olub ki, Rusiyaya gələndə ondan avtoqraf almaq üçün böyük izdiham yaşanıb. Bir müddət əvvəl Vieyranın 77 yaşı tamam olub. İzləyiciləri isə onun indi daha gözəl göründüyünü bildirir.

Karolina Dikmann

"Тrоpikanka" serialının daha bir qəhrəmanı... Asusena obrazı ilə tanınan aktrisa indi daha gözəl görünür. Hazırda o, 41 yaşını qeyd edir.

Rouz Mak-Qouen

1998-ci ildə yayıma başlayan "Cazibədar" serialı qısa vaxtda tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Üç bacı cinlərlə mübarizə aparır. Rouz 2001-ci ildə növbəti layihəsinə start verib. Sentyabrın 5-də aktrisanın 46 yaşı tamam olub.

