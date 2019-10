Aktrisa Pərvin Abıyeva yeni paylaşımı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, cazibədar aktrisa maşında çəkilən fotosunu İnstaqram hesabından paylaşıb.

Pərvin ayağını ayağının üstünə atdığı pozuna "Gənc və xoşbəxt olduğum zaman" şərhini yazıb.

Turqut

Milli.Az

