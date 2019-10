Çempionlar Liqasında bu həftənin ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib.

Milli.Az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Zalsburq"un hücumçusu Erlinq Holand qrup mərhələsinin 1-ci turunun ən yaxşısı olub. 19 yaşlı futbolçu səsvermədə Mark Andre Ter-Stegen ("Barselona"), Anxel Di Mariya (PSJ) və Mislav Orşiçi ("Dinamo" Zareb) qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Holand "Genk"lə matçda (6:2) het-trik edib.

Milli.Az

